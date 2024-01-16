林韋君為宣傳《少女八家將》現身。（華視提供）

林韋君為宣傳《少女八家將》現身。（華視提供）

單身4年的林韋君日前被直擊與41歲的米其林主廚李皞（Paul Lee）熱戀，她16日與楊子儀、許鈞鈞合體宣傳華視《少女八家將》時甜蜜認愛，透露「慢慢發展中，不算穩定，才幾個月。還沒有很長時間，需要觀察了解。」一旁的楊子儀邊翻搜看新聞邊讚嘆：「又高、又帥又壯！我看照片就很吸引人耶！」還虧她現在完全就是戀愛中的樣子，2年多前拍戲時看起來就是單身很久。林韋君忍不住嬌嗔回：「怎樣，是不能談戀愛喔。」

林韋君、楊子儀、許鈞鈞合體宣傳《少女八家將》。（華視提供）

林韋君、楊子儀＝合體宣傳《少女八家將》。（華視提供）

林韋君說，兩人是朋友介紹認識，都還在彼此適應觀察，「畢竟人跟人之間還是要相處，才短短幾個月，而且到目前為止我們兩個工作都很忙，相處時間非常少，對彼此瞭解還沒真的很深入，所以對未來還無法下定論，交往都需要觀察，才能確認是否可以往下走的關係。」對於戀情曝光，她說「他應該也有心理準備吧，要約會就知道我是藝人，這是遲早的事」。

她說，男友因為在美國長大，認識時只知道她是瑜伽老師，某一天經過她代言的健身房看到大大的照片，才恍然大悟，知道她也是藝人，「因為我們認識的第一天只是交換聯絡方式，就沒完全下文，彼此只停在第一印象。隔了3、4個月剛好朋友找我吃飯，去了餐廳才知道那是他的餐廳，傳訊跟他說因緣際會來了你餐廳、沒碰到人，他才傳他看到我的照片，說原來你是大明星喔！」

由於感情才剛萌芽，加上彼此工作都很忙、相處時間少，還沒有到很深入了解彼此，談及男友優點，她讚男有能有今天這樣的成就，一定是對工作有一定程度的堅持、且非常認真。