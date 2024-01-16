泰國一名男子，疑似單身太久，深夜寂寞難耐，跑到別人家的豬圈內，用食物引誘母豬靠近，然後發生無法想像的事情，因母豬亂叫被主人發現，大聲驅趕後男子逃逸無蹤，當地警方還在持續追捕中。

根據泰國媒體跟大馬《中國報》報導，近日在泰國東北部的武里南府發生了一則令人震驚和恐懼的事情。一名男子到一名女子家中的豬圈內強姦了一頭已經懷孕的豬。根據豬的主人孔女士透露，她養有三頭豬，豬圈距離她家大約20公尺。13日深夜10時許，她上網查找有關豬生產的相關資訊時，聽到豬圈裡傳來響動聲。 她以為豬要分娩了，於是從臥室窗戶往外看去，她看到的畫面讓她相當震驚。

孔女士表示她看到一名身高約155公分的裸體男子正在強姦她懷孕的豬。但是她怕出去會危險，她只能在臥室里大聲喊叫，試圖阻止男子的行為。而這名男子聽到叫喊聲後，就立即逃離了豬圈。

當晚社區負責人和警方來事發地調查，遭受性侵的豬生殖器腫脹，豬圈內和附近的道路上，有發現男子腳印。警方還發現了豬圈周圍散落有米糠，疑似式男子用來誘拐母豬所使用的誘餌。

該事件在當地引起了居民的恐慌，因為該男子的身分跟行蹤仍然是個謎，而且警方也還沒抓到人，當地居民擔心男子可能會對社區中的人進行性侵犯。

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