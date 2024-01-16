新北市林口區今（16）日中午發生貨車自撞受困的交通事故，1輛貨車行經仁愛路二段時，不慎自撞路邊6輛汽車，駕駛楊姓男子（53歲）受困於駕駛座上，警消獲報後趕往協助脫困，楊男幸運並無大礙，詳細事故原因由警方調查釐清。
新北市政府消防局第二大隊提醒，車禍夾困案件報案時可一併告知受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適合救援能量之車組；外傷患者在無立即危險之下，避免移動而造成二次傷害。
新北市林口區今（16）日中午發生貨車自撞受困的交通事故，1輛貨車行經仁愛路二段時，不慎自撞路邊6輛汽車，駕駛楊姓男子（53歲）受困於駕駛座上，警消獲報後趕往協助脫困，楊男幸運並無大礙，詳細事故原因由警方調查釐清。
新北市政府消防局第二大隊提醒，車禍夾困案件報案時可一併告知受傷人數及傷勢，可供消防局派遣適合救援能量之車組；外傷患者在無立即危險之下，避免移動而造成二次傷害。
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