據《遠見雜誌》2024亞洲青壯年價值觀調查發現，台灣青壯年有「房價過高(84.1%)」與「薪資過低(62.3%)」的兩大恐懼。求職者若想「龍年大富貴」換份工作求加薪，房仲第一品牌永慶房屋有三大徵才亮點值得關注，成為2024年求轉職的大熱門！

亮點1：2024雙北新展17直營店

永慶房屋因貼心、富有溫度的服務，加上堅持誠實透明，給予消費者完整的資訊，捍衛消費者權益，是唯一連續11年獲得「台灣服務業大評鑑金獎」的房仲品牌。讓消費者感到安全又滿意的服務，帶動經營經營績效年年成長，為回應消費者對誠實服務的期待，永慶房屋宣布2024年將於雙北直營區新展17店，持續擴大誠實服務量能。

亮點2：新人享前12個月每月5萬元保障

為展店計劃吸收好人才，永慶房屋宣布，2024年將延續高薪福利、支持青壯年提高未來生活水準！不僅提供業務新人「每月5萬元x12個月」收入保障，不限科系、不需相關經驗都能領；還制定「1對1師徒制」完整教育訓練，新人不怕被丟包，打造無經濟壓力、安心轉職的學習環境。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，農曆年節前後的轉職潮，與新鮮人求職不同，除了尋求更好的工作機會，也期待藉由跳槽來增加薪資收入。房地產業務相較其他產業，具有成交總價高、獎金豐厚的最大優勢，在養成房產專業後，未來若有買賣房需求時也不用擔心吃虧，因此靠努力與實力轉換實質收入的業務工作，因此成為各行業人才轉職的最佳錢途！

亮點3：年輕求職者激增

據永慶內部統計，自從永慶房屋提高業務新人保障收入為首年60萬後，探詢來電簡訊及履歷量大幅增長，得到求職者好評，尤其是26歲以下的錄取人數在2023年成長近3成！年輕求職者認為：「永慶房屋不打模糊仗，新人保障5萬很具體，有信心可以改變低薪、創造高薪。」

即使是無房產經驗的新人，在永慶房屋「一對一師徒制」培訓下，也能快速上手業務工作。圖/永慶房屋提供

高薪工作推薦：永慶福利一籮筐

永慶房屋不僅是房仲第一品牌，雙北市有近300直營店數，且持續成長擴張中，還是6度獲選「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」幸福企業！

在薪獎福利上，業務新人除了首年保障年收60萬外，保障期後每月還有36K收入，依「月月晉升」制度每月提供績效目標，只要達標就能晉升加底薪，沒有年資限制，不含獎金每月光底薪最高可領7萬多！每年還能爭取最高250萬的幸福成家基金，大大提供工作的幸福感與成就感。

永慶房屋歡迎對房地產業有興趣、有高收入理想的求職者加入永慶行列，成就自己為人中龍鳳！1/27新北市政府前市民廣場，將舉辦2024就業博覽會，歡迎前往永慶攤位了解更多徵才福利。