2014年播出的《中國好歌曲》其中一名參賽者灰子獨特的滄桑唱腔獲得周華健、楊坤的欣賞，隨著節目結束，他仍和朋友組樂隊表演，不料近日卻傳出死訊，疑似在家中吐血猝死，享年50歲，朋友透露他生前有熬夜喝酒的習慣，消息令歌迷和親友不捨。

大陸甘肅搖滾歌手灰子2014年參加《中國好歌曲》，靠著一首自創曲獲得周華健與楊坤的欣賞，他在節目上表示三十歲的時候是樂團主唱，但前幾年成員為了生活各自離散了，他主要工作是綠化工人，也做過快遞員。

（來源／影片取自CCTV中國中央電視臺YouTube，如遭刪除請見諒。）

據悉灰子是1月13號被發現去世，因為他好幾天沒去彩排，令身旁朋友發現異常，朋友撬開房門發現灰子倒在家中吐血去世，因為是獨居所以沒人發現，他無妻無子，生活作息不規律，時常熬夜喝酒，被推測可能是猝逝主因。灰子曾合作的北京麒麟聲騰文化傳播有限公司也發布影片，寫下：「灰子哥一路走好」，並放出他今年1月最後一次演出的現場畫面，還表示灰子生前要籌備第二張專輯，有好的音樂人要一起合作，一切都正要開始，沒想到卻驟然結束。

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