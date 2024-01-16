花蓮縣政府推出彩繪公車，除利用4種顏色區分客運行駛路線，更在公車外觀及內裝融入景點地標或代表特色，增加民眾識別度。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府推出彩繪公車，利用4種顏色及景點區分客運行駛路線，增加民眾識別度，且為鼓勵民眾多加使用，即日起3月15日起完成指定任務，即可獲得限量禮物。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府鼓勵民眾搭乘大眾運輸，近年推出「花蓮嗨巴士」Hibus新識別系統，利用不同顏色區分客運行駛路線，今年更將各路線的景點地標，以彩繪方式融入公車外觀與內裝，讓遊客搭乘時能一目瞭然，且即日起至3月15日止，更祭出限量好禮，鼓勵民眾多使用彩繪公車遊花蓮。

花蓮縣府今下午在花蓮轉運站舉辦彩繪公車成果發表會，亮相以紅、綠、黃、藍等4色識別系統的彩繪公車，其中紅線代表太魯閣線、黃線為市區線、綠色縱谷線、藍色則為海岸線，且每個系統都有代表的圖樣，分別為太魯閣峽谷的天空、七星潭月光海、鯉魚潭紅面鴨及礁岩長浪海灘跟曼波魚。

建設處長鄧子榆表示，縣府近年除推出Hibus識別系統，轉運站落成後也向民眾大力推廣，包含中央補助辦理的Tpass通勤月票方案；此次彩繪公車分成4個系統，以顏色區分外，也將各線的特色人文、植物及景觀等，融入客運外觀及內部，藉此讓民眾透過顏色、景點更易識別客運公車行駛的路線。

此次彩繪公車路線包含301花蓮轉運站─東華大學、302新城火車站─天祥、303花蓮轉運站─雲山水、307花蓮轉運站─慈濟科技大學─東大門夜市、308飯店接駁線（花蓮轉運站─七星潭）及1145（花蓮火車站─成功）等6條路線。

縣府為鼓勵民眾多搭乘彩繪公車，即日起至3月15日止祭出限量好禮，持社福卡及一般卡的電子票證到花蓮轉運站報名參加，依照活動辦法搭乘所有路線，即可擁有「雙肩背包」及「雙面遮陽漁夫帽」一組，其中社福卡有300組，一般卡有200組。

活動結束後，縣府還會統計搭乘次數最多的前3名，贈送全套彩繪公車設計品（2色包＋4色包），前50名則可獲得正版授權矽膠卡通防磁套票1組。