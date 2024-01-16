上奇2023年第4季合併營收12.87億元，年減5%，單季營業利益1億51萬元，季增長2%，年減11%，單季營業利益率7.8%，為去年季表現最佳，稅前淨利1億1405萬元，年減8%，稅前淨利率為8.9%，歸屬母公司稅後淨利為7552萬元，季增1%，年減9%，持續季增長，每股盈餘為1.21元，為去年季表現最佳。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇第4季營收表現相對去年高基期，年減5%，然經常性收入(RR)持續穩健成長，雲端服務營收貢獻佔比42%，印刷服務營收10%，企業服務營收貢獻佔比48%。第4季整體獲利表現，稅前淨利雖較前一季微減，然稅前淨利率逐季表現提增到8.9%，歸屬母公司稅後淨利較上一季表現成長，因去年現增後股本微增，較去年同期減少13%，稅後EPS為 1.2元。另排除香港Senco Masslink 部分，第4季經常性收入(RR)逐季增長，貢獻佔比73%。

上奇表示，經常性收入(RR)的穩健成長是上奇的成長動能，目前更積極擴展雲端服務海外亞洲市場版圖，及開發數位印刷服務的成長規模，期能讓整體營運及獲利表現具可預期性及持續性，進而推進集團長期獲利及強化股東權益報酬率。