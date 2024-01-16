另外，北區國稅局副局長陳思元退休，由賦稅署所得稅組組長林燕瑜調任北區國稅局副局長。

關務署方面，副署長劉莉莉退休，由基隆關關務長陳世鋒調升關務署副署長，基隆關副關務長張世棟升任基隆關關務長；台北關關務長方國賢退休，由台北關副關務長趙台安升任台北關關務長。

陳柏誠過去曾任國庫署組長，之後多在稅務體系，去年7月才自台南市政府財政稅務局調調任高雄國稅局局長。

新任國庫署署長陳柏誠是中興大學財稅系學士、政治大學財政研究所碩士，歷任財政部賦稅署科長、賦稅署專門委員、賦稅署副組長、國庫署組長、賦稅署主任秘書、賦稅署組長、南區國稅局副局長、台南市財政稅務局局長。

新接高雄國稅局局長的翁培祐則是政治大學法律學碩士，現任財政部法制處處長，但其背景主要也是稅務系統，包括歷任賦稅署專門委員、副組長、組長、北區國稅局副局長和台北國稅局副局長。

關務署副署長陳世鋒是海洋大學航運管理學系碩士，歷任基隆關稽查組組長、台北關竹圍分關主任、關務署關務查緝組組長、高雄關副關務長、基隆關副關務長、台北關副關務長和基隆關關務長，關務資歷完整。

張世棟為美國密西根州立大學應用統計研究所碩士，過去曾任台中關和基隆關副關長；趙台安則是文化大學資訊科學系畢業，歷任高雄關副關長、台中關副關長和台北關副關長。兩人都是財政部長期培養的關務人才。