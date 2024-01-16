2024總統大選落幕，由賴蕭配勝選延續綠色執政。國民黨侯康配副手趙少康回顧選戰，強調自己抱著鞠躬盡瘁的心情竭盡心力，知其不可為而為之，盡人事聽天命。他認為國民黨想要贏得選舉，就要找回孫中山先生創黨的初衷，提名制度要公開透明民主化，否則更難勝選。趙少康幫藍營支持者打氣，直呼沒有悲觀的權利，再出發，向前行，休灰了志氣！只要戮力改革，做對的事，不讓民進黨胡作非為，一定可以獲得認同。

「做對的事，再出發！」趙少康今(16日)在臉書發文強調，「2024大選落幕，對於無法達成政黨輪替目標，我知道很多人很失望，甚至帶點氣憤，請大家不要灰心喪志，我們一直都在，未來會奮力向前，發揮更強大的監督力量，不讓民進黨繼續胡作非為、特權貪污！」

趙少康直呼：「再出發，向前行，休灰了志氣！只要戮力改革，一定可以獲得認同，以民生為念、以兩岸和平為己任，讓我們攜手奮戰不懈，為了孩子以及國家前途，我們沒有悲觀的權利。做對的事，再出發，戰鬥藍Fighting！」