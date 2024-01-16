肺癌每年奪走1萬條國人的性命、高達1.6萬人被新診斷，不僅是我國癌症發生、死亡第一名，更是健保花費第一名，每年超過200億元，儼然成為新國病。目前國內提供2大高風險族群，每2年一次免費肺癌篩檢，實施1年半成功揪出956名肺癌個案，其中8成5都是早期肺癌，只要盡早治療，存活率可望大幅提升。台大名醫建議，若能有更多資源，可望放寬家族史條件，找到更多潛在的肺癌個案。早期發現早期治療，有助於提升存活率。

國健署癌症防治組長林莉茹表示，近20年我國肺癌死亡率已經下降16.2％，但仍連續13年居所有癌症的第一位，原因在於晚期發現。早期肺癌（零到一期）五年存活率可達9成，但到了第四期只剩1成；國內癌症登記資料顯示，晚期個案占6成以上，每2名肺癌個案就有1人發現時已是第四期。

台灣肺癌學會秘書長柯皓文說，肺癌是新國病，過去都用胸部X光檢查，但臨床上有許多慘痛經驗是，X光看到腫瘤時已是晚期，而LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌並降低死亡率的篩檢工具。

國民健康署自2022年7月起將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助重度吸菸者、具肺癌家族史2大高風險族群，每2年一次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。國健署長吳昭軍表示，目前已找出956名肺癌個案，其中8成5都是早期個案，晚期僅占1成多，顯示LDCT確實有助於早期發現肺癌。

台灣胸腔外科醫學會理事長陳晉興指出，健保每年花費在肺癌治療超過200億元，是所有癌症的第一名，但動用了這麼多資源，為什麼死亡率還是這麼高？因為早晚期診斷的預後天差地遠。他提醒大眾，LDCT不需要打顯影劑，且輻射劑量低，每年接受一次檢查是安全的，而目前國健署提供的是每2年一次，對人體的傷害微乎其微。

陳晉興提醒，看到LDCT報告異常也不用太擔心，因為從小到大肺部感染發炎都可能留下小疤痕、結節等，根據國內4大學會訂定的處置指引，0.6公分以下的結節就算正常，建議每2年接受LDCT追蹤即可，可以安心；超過0.8公分較可能是惡性，建議切片或手術；介於0.6到0.8公分則建議密切追蹤3到6個月。

國健署統計，LDCT納入癌症篩檢至今，整體肺癌偵測率為1.2％，其中有家族史者偵測率為1.6％，重度吸菸者偵測率為0.7％，兩者皆有的偵測率為1.1％。未來是否會擴大LDCT篩檢對象？吳昭軍表示，目前持續和國衛院合作研究，只要有實證的高風險族群、有足夠的效益，都不排除納入篩檢計畫中。

陳晉興指出，從目前肺癌篩檢統計看來，有家族史的肺癌偵測率是抽菸族群的2倍，也許是未來需要擴大篩檢的方向。目前乳房攝影、大腸癌糞便潛血檢查都以年齡劃分，沒有其他限制，但礙於經費有限，目前LDCT僅提供2大高風險族群；希望能給予更多資源，找到更多高危險群，例如家族史條件從二等親擴大到三等親、四等親，未來最理想的狀況是做到全民篩檢！