夏宇禾去年3月與大13歲的Gino（蔡東威）分手結束6年戀情，她今（16日）與沈玉琳、台南立委林俊憲、主播王志郁、國宴主廚邱寶郎出席「三立嚴選年貨大街特別企劃」記者會，被問到Gino日前傳出有新歡一事時，裝傻反問：「真的嗎？有被拍到嗎？」結果被沈玉琳吐槽：「明明就已經知道，還裝？女藝人都這樣。」

身高160公分的夏宇禾今出席記者會時，透露現在體重38公斤，是情傷導致？她急忙否認，表示自己是用7天斷食法減重，絕對不是因為感情問題變瘦。

她說，她與Gino是和平分手，目前都還有保持聯絡，她也說對到將來Gino結婚發喜帖給她，她一定會大方出席，沈玉琳虧她是否要坐前女友桌？她笑言，「他前幾任女友我都知道，我可以坐一桌」。

最後，沈玉琳語重心長的說，女藝人的婚姻、戀情都很坎坷，因為現代女性自己會賺錢，不用看男人臉色，「女人不要一時衝動而結婚，不結婚也不是壞事」。夏宇禾也認同表示，現在離婚率這麼高，不一定要結婚。