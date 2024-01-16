1月29日鄧麗君冥誕日是雲林縣的「鄧麗君日」，雲林縣府文化觀光處27日將於虎尾中央廣播電台基地舉辦流動藝術饗宴，以她的歌曲編成「鄧麗君時間」歌中劇，帶領民眾重溫永遠的軍中情人之時代印象。 縣長張麗善許願日後央廣基地整點就播放鄧麗君的歌曲，讓不遠處的雲林高鐵站乘客一下車就被鄧麗君歌聲所包圍。

鄧麗君之父是隨國民政府遷台的河北軍人，隨部隊移防至雲林縣褒忠鄉，在田洋村租屋落腳，1953年1月29日鄧麗君在田洋村誕生，其父不久因部隊調動又舉家搬遷到台北蘆洲。她出生的小屋後來整修成「鄧麗君幼年故居」，就在褒忠鄉龍岩派出所旁。

雲林縣府自2020年起訂1月29日為鄧麗君日，每一年舉辦歌唱活動、音樂會緬懷，文觀處今年將在鄧麗君冥誕日前1月27日在虎尾央廣舉辦流動藝術饗宴及微醺餐桌活動向冥誕71歲的小鄧致敬。

處長陳璧君表示，選在央廣基地舉行是因為兩岸對峙時期央廣曾製播「鄧麗君時間」，在每天晚上播出25分鐘關於鄧麗君的消息及歌曲，她的歌聲因而成為當時大陸民眾生活一部分，她也因為積極勞軍而享有「軍中情人」美譽。

27日在央廣基地舉辦的鄧麗君藝術饗宴將從下午3點展開至晚間8點，以歌中劇「鄧麗君時間」帶出她勞軍的經典歌曲，隨後由歌手、樂團接棒演出，歡迎免費入場聆賞。

同時舉辦的微醺餐桌邀請料理達人張皓福搭配鄧麗君歌曲推出「雲林城事-永遠的情人鄧麗君」晚宴，須自費1人2000元。

縣長張麗善表示，斗六水舞圓環整點會播放鄧麗君的甜蜜蜜，她希望日後也能在央廣基地透過音響設備整點播放，吸引更多遊客路過雲林就是為了與鄧麗君的歌聲相遇。

鄧麗君的大哥鄧長安16日專程從高雄趕到雲林出席記者會，向張麗善致謝，他表示「努力的付出，一定有效果」。