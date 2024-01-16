八方雲集是許多人購買鍋貼時的第一選擇，不過近日有男子在新北中和一家八方雲集買鍋貼後，發現店家竟給了一盒滿是焦黑致癌物的鍋貼，讓他忍不住上網分享消費經驗，貼文曝光後引發熱議。對此，八方雲集總部回應，立即召回店家進行教育訓練，勒令停業1天。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，他到八方雲集中和新生店買了一盒鍋貼，沒想到裡面的鍋貼全部煎到明顯焦黑色，讓他忍不住直呼「要確定不會致癌餒！」，而店家接獲反應後雖然予以道歉，不過原PO認為這種鍋貼根本應該丟掉，不該繼續賣給客人，加上他翻閱Google評論後，發現店家1年前也曾出現同樣狀況，因此決定公開此事。

對此，許多網友紛紛回應，「這種店一定要給5顆星，不能只有我吃到」、「這老闆可能開這家只是副業，本業是癌症醫學中心的醫生」、「巧克力風」、「店員自己敢吃嗎？如果敢的話我現場請他」。

八方雲集總部則說明，總公司非常重視消費者權益，門店除了向消費者致歉，願意退費並重新更換一份現點現煎鍋貼給消費者，並立即召回店家進行教育訓練，勒令停業1天。