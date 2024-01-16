政壇傳出四接環評恐將重啟，對此基隆市長謝國樑（前排右）16日拜訪守護外木山行動小組召集人王醒之（前排左）商討，王醒之也拿出謝國樑選前對四接議題的承諾書，重申協和燃油電廠應如期除役，轉型為再生能源電廠。（徐佑昇攝）

四接環評將重啟？謝國樑：維護市民安全為優先 向中央反映

本次總統大選落幕，政壇傳出四接環評恐將重啟。對此基隆市長謝國樑16日拜訪守護外木山行動小組召集人王醒之商討。王醒之重申協和燃油電廠應如期除役，轉型為再生能源電廠；謝國樑表示，他基於市民與國防安全立場，不該在基隆市區設立大型天然氣槽，同時目前新國會也已經重組，將會傳達基隆市府與市民立場。

謝國樑表示，有關於四接議題市民朋友都很關心，針對行動小組主張的訴求他都了解，當初也以基隆市長身份出席環評會議。謝強調，他最在乎四接在市區建造大型儲氣槽，又遇到軍港西遷，無論是就市民安全與國防議題上，恐怕都將對基隆造成嚴重威脅，這也是他最關切的。

王醒之指出，去年7月7日環境部強行通過四接案審查，更上演環評委員「密室脫逃」偷審查的荒謬劇情，引起全國譁然後暫停，而今大選過後傳聞四接環評又將捲土重來，讓人憂心。

王強調，台灣根本不缺電，因為有30％的電力都被浪費掉，真正缺的是用電管理，當選總統的賴清德選前也明確表示將推動「深度節能計畫」，但台電至今仍刻意誇大北部用電缺口，非要硬塞一座高碳排、有空污的化石燃料發電廠到基隆，非常沒有道理。

王針對謝國樑主動來訪關心此案表示肯定，王除拿出謝國樑選前的政治承諾書提醒他履行之外，更請謝國樑回黨內與剛當選立法委員的準立委林沛祥溝通。

基隆市議員陳冠羽對新上任的立委呼籲，協和電廠能源轉型已是全國重大議題，也希望台電跟經濟部不要將全體基隆人視為阻礙能源轉型的罪魁禍首，中央政府應更負責任進行替代方案評估跟民眾溝通，守護基隆市港已是全體基隆市民的共識。