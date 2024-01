伊林娛樂知名秀導嚴孝銘20日率領模特兒群在草屯鎮中興路、太平路二段路口舉行街頭快閃時裝秀。(南投縣政府提供/楊靜茹南投傳真)

南投縣原民局為傳承織布技藝邀請知名設計師安德烈、部落耆老等人開課指導,20日由伊林娛樂知名秀導嚴孝銘率領模特兒群在草屯鎮舉行街頭快閃時裝秀,當晚在半山夢工廠舉行織女服裝系列設計大賽,盼透過競賽讓原住民元素成為流行時尚主流。

南投縣原民局16日舉行「原時尚.彩虹織女競賽」記者會,原民局長史強、原民會族群委員吳永昌、南投縣議員全文才、石慶龍等人出席。史強說,去年11月邀請編織、服裝設計及市場行銷專家前往各部落開班授課,希望服裝設計融入部落靈魂與力量,開創原時尚作品,傳承並推廣原住民織布技藝,歷經2個月特訓,20日舉行成果展。

南投縣原民局指出,20日成果展當天,上午11時30分將在草屯鎮中興路、太平路二段路口,舉行「You Are The One!! 彩虹織女.伊林名模街頭快閃時裝秀」揭開序幕,晚間6時「織女服裝系列設計大賽」在樹德半山夢工廠重磅登場,由南投縣長許淑華擔綱時尚領秀,然後交給伊林模特兒群進行精彩競賽服裝秀,原民服裝設計大師安德烈專場獨秀壓軸,共創原民時尚盛宴。

參與課程的學員說,以往原住民傳統服飾都只有在展演、歲祭等慶典時亮相,透過參加縣府邀請編織、服裝設計及市場行銷專家舉辦的課程,將原民織布技藝運用到生活服飾、飾品、鞋子及包包等,激發他們創造、追夢的勇氣,希望原民元素能成為引領世代時尚潮流。