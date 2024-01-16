明基佳世達集團尾牙，首創國內尾牙先例邀請韓國大勢女團aespa首度來台，與台灣的人氣樂團告五人，登場熱力開唱。aespa曾創韓國女團專輯發行首日銷售額新高，高人氣深受員工喜愛，這次尾牙共40間關係企業、超過7000名同仁共襄盛舉，員工直呼「太幸福了！希望集團龍年業績長紅」。

今年尾牙以「群艦出擊，領航世界」為主題，總獎金超過千萬元價值，數千個獎項人人有獎，最大獎價值35萬元「北歐10日雙人遊」、二獎價值20萬「APPLE超值大禮包」。

佳世達累計2023全年營收為2,039億元，年減15%，但仍站穩在2000億元之上。展望2024年，佳世達表示，今年展望還沒那麼清楚，主要是變數還很多，如俄烏戰爭、以色列跟哈瑪斯交鋒，且通膨仍在高點，這些都是黑天鵝負面因素。儘管如此，佳世達仍抱持審慎樂觀態度，看好今年營收、獲利將優於去年。