其中ROG Phone Pro Edition優先開放老用戶]於專賣店預購網站下訂，限定登錄送「ROG漂浮麻將」(價值NT$6,888，數量有限，送完為止)；ROG Phone 8 Pro(16GB/512GB)則於各大電商[4]獨家上架；ASUS手機專賣店亦祭出獨家活動，ROG Phone 8/8 Pro Edition舊換新，加碼再折2000元，ROG Phone 8校園專案95折。

邁入第三代設計語彙的ROG Phone 8 Series，外觀質感大升級，玩家可藉由關閉或開啟燈效自由選擇低調或華麗，ROG Phone 8 Pro/8 Pro Edition搭載AniMe Vision 8-bit LED顯示器，採用超過300顆LED，自訂動畫或顯示天氣、電量等功能，盡顯潮酷風格。ROG Phone 8 Series搭載高通Snapdragon 8 Gen 3旗艦處理器，CPU與GPU效能分別提升30%、25%。旗艦級三鏡頭—5000萬像素Sony IMX890主鏡頭支援六軸防手震Hybrid雲台3.0，3倍長焦鏡頭則內建OIS防手震，嶄新拍攝體驗滿足攝影愛好者所需。

ROG Phone 8 Series以獨創六層散熱設計為基礎，採用創新第2代360度全方位散熱技術，速冷導熱棒提升22%散熱效率；全新「空氣動力風扇X」強大升級，散熱效率大增33%，最多使手機背面溫度降低36度C；5500mAh大電量加持，支援65瓦快充及無線充電。確保長時間遊玩重載遊戲低溫舒適，不降效能，續航力稱霸市場。

165Hz/1ms AMOLED螢幕，比前代邊框更窄、螢幕佔比更高，手機卻更輕薄！支援 LTPO與光線追蹤技術，720Hz觸控採樣率，峰值亮度提高至2,500尼特，呈獻清晰流暢的視覺饗宴。更是全球首款IP68等級防水防塵電競手機，安心應對日常意外時刻。

ROG Phone 8 Series當然少不了專為玩家設計的貼心功能。招牌AirTrigger提供按壓觸控鍵、體感方向鍵、風扇專用鍵三種感應模式，支援超過20種手勢，創造專屬遊戲神操作；全新AI遊戲功能與遊戲精靈，包括遊戲智慧提示2.0、精華智慧錄影、隱形掛機模式、AI辨識快搜、虛擬按鍵震動等，提供無人能及的頂級遊戲體驗。