男星李沛旭平時積極健身，擁有壯碩身材，2022年7月正式升格人夫，宣布與圈外女友結婚，獲得大批粉絲祝福。經常透過社群網站與粉絲互動的他，16日大方公開過去曾「交往過的星座女友」，令大批男性網友投出羨慕眼神。

近日在IG上流行一系列清單測驗，李沛旭曬出「交往過的星座」清單，直接全都勾選，大方承認交往過12星座女友，並且在30歲以前就集齊。最終李沛旭情歸巨蟹座老婆，甜蜜表示：「這是我人生最後一個交往的」，時不時也可以看見他公開曬出和老婆的合照放閃。

網友好奇提問：想知道哪幾個重複？李沛旭則回應：「每個都有重複幾次呀」，也有人詢問是否有推薦星座，李沛旭則幽默回：「又不是推薦了就代表你可以選了…」。不過李沛旭的愛情戰績，還是引發許多粉絲羨慕表示：「王者之風男人典範」、「可以當愛情大師了」、「好厲害喔！湊湊滿12星座，崇拜」、「最終的選擇是最棒最幸福的」。