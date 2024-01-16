2024總統立委選舉落幕，國民黨總統雖敗選，但立委席次顯著成長，台中市在市長盧秀燕積極操盤輔選，成功翻轉拿下6席，也讓盧秀燕成為新的藍營共主，甚至被點名是2028年總統參選人。對此，國民黨新科立委葉元之表示，盧秀燕處理議題明快、此次也積極輔選，讓很多候選人覺得「很暖」；若2028年盧要參選總統，她沒有任期問題、市政滿意度高、「媽媽市長」升格到「媽媽總統」的女性溫柔形象，大家都能接受、民眾黨也不排斥。

盧秀燕此次立委選舉操盤，除國民黨3位年輕選將順利當選，民眾黨前候選人蔡壁如雖未能當選，但也在「藍白合示範區」的中一選區打出亮眼成績，而選後傳出蔡壁如可能接任台中市副市長，盧秀燕也立刻宣布市府新人事打消爭議。

葉元之今在廣播節目《千秋萬事》表示，盧秀燕處理很多議題很明快，在選前有傳言她是不是要入閣，這個消息若很快散出去對她不見得有利，會被認為輔選是有目的的，但她立刻表態「絕對不會入閣」，會將閣員當作是藍白合作的善意表現。而這次又傳出民眾黨蔡壁如可能會接台中市副市長，她也立刻發布副市長人事，由鄭照新、賴淑惠接任，透露她很重視年輕人，只要表現好、肯做事、有能力，她不會管年齡、資歷，都願意重用。

對於外界期待盧秀燕在2028年參選總統，葉元之分析3大優勢，首先是2028若要選總統沒有任期問題，第二是她市政滿意度高，第三是她身為「媽媽市長」的女性溫暖特質，從關懷台中市，升格到關懷全國的「媽媽總統」，這樣的形象大家都能接受，就連民眾黨也不排斥，這次台中立委能選這麼好，得票率都超過50％，一定是有民眾黨選民的支持，以盧秀燕的高度去統合這些事情，也有一定的關鍵角色。

葉元之也提到，他對盧秀燕後勢非常看好，因為2024總統大選她非常積極在全台輔選，不僅幫北市立委候選人游淑慧掃市場，他一問盧團隊是否能幫忙輔選，對方就馬上就安排，非常努力在幫忙，很多候選人都感覺很暖，盧秀燕現在在國民黨中聲勢也是最高的。