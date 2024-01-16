台南市後壁區上茄苳里里長黃崑茂創立品牌「植禾米」，自產自銷稻米多年，他期待新的一年能大豐收。（張毓翎攝）

曾文水庫水情穩定，今年嘉南一期作預計1月22日起供灌，台南市後壁區是台灣西部最大的糧倉，歷經去年一整年的休耕，終於盼到復耕，稻農陸續開始整地，以利後續作業，而少數非灌區的農地，則已經進入插秧階段，農友期待這一期作能大豐收。

後壁近3年已有4次休耕，包含2022年一期作輪值大區輪作，2021年一期作和2023年一、二期作因缺水停灌，衝擊許多產業鏈的業者；而2024年一期作原本當地也輪值大區輪作應休耕，不過農業部評估今年不缺水、水庫滿水位，日前宣布大區輪作暫停實施一年，讓農民在一期稻作能如期復耕。

農友說，後壁這幾年頻繁休耕，不僅造成實耕者、碾米廠或農藥資材等業者，收入連帶大幅減少，損失慘重，甚至不少青年離農轉做其他工作求溫飽，長期下來，不利整個稻作產業的發展，去年年中很多農友、業者都向地方民代和農政單位反映，今年若不缺水，就應放水給農民灌溉。

進入春耕時節，許多農民早已開始下田整地，以準備接下來的耕作，後壁區上茄苳里里長黃崑茂創立品牌「植禾米」自產自銷稻米多年，他說，因應氣候變遷，早澇交替成常態，他會承租非灌區、靠井水灌溉的農田耕作，像去年雖然水庫停灌，仍有少部分農地可以耕作，才能維持一定供給量。

黃崑茂提到，去年嘉南平原休耕稻田增加，使得溼穀每百台斤收購價最高達1270元，市場售價稍微調漲，消費者多半都接受，而今年契作價每百台斤也有1050元，但秧苗成本、代耕工資都上漲，對農民負擔不小，新的一年，還是希望風調雨順，稻米的品質顧好，價格自然就有競爭力。