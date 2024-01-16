陳建仁頒獎給鳳凰獎楷模。（高鈞麟攝）

1月19日是一年一度的消防節，內政部今（16）日舉行「鳳凰獎楷模表揚典禮」，行政院長陳建仁及內政部長林右昌蒞臨會場，頒獎表揚74位鳳凰獎楷模，陳建仁感謝全國所有消防及義消夥伴的努力付出，強調政府會全力支持各項消防經費預算，持續強化防救災量能。

陳建仁致詞時表示，每位獲選的楷模都非常優秀，他們從全國眾多優秀的消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工及消防學術研究人員中脫穎而出，各個都有著英勇卓越的感人事蹟，實在非常難能可貴。

陳建仁指出，除了要特別恭喜所有獲獎人員外，同時向大家致上最高的敬意。頒發獎項所代表的殊榮，不僅僅是個人努力的成果，更是全國消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工夥伴及奉獻於消防教育的老師們大家共同努力付出血汗所累積的結晶。

陳建仁說，消防署自2022年5月起，以委外方式引進專家團隊協助消防、義消及民間災防團體、志願組織成員等人員，提供壓力檢測、團體諮商、個別諮商，相關費用由消防人員醫療照護公益信託基金、財團法人義勇消防人員安全濟助基金會專案專款補助，照護同仁的心理健康。

陳說，政府陸續提高消防人員待遇、積極增補人力、加強醫療照顧、完善法制保障同仁執勤安全、充實救災防護設備、改善辦公廳舍與備勤空間等工作，強化消防各項軟硬體資源，提升救災量能。

此外，陳補充，針對全國153處屋齡20年以上的消防廳舍，去年2月核定後即開始進行改善翻修消防廳舍，並將於今年底完成內部設施讓救災人員，提供各位弟兄安全的辦公廳舍空間，同時亦透過前瞻基礎建設計畫持續推動公有建物耐震補強，打造耐震安全的工作環境。