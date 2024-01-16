無牌是如何入埸？日前有網友在一處停車場，有車輛在停車場內被拖走，並且在車格前方留下「前後無牌，中租取回」，以及該車車牌號碼和聯絡資訊，讓他好奇詢問「有掃車碼才進的，停好之好，又有什麼故事呢？」；對此，網友表示「沒付車貸或權利車..」、「車主以為拔牌可以避風頭」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，停車場內有1個車格內無車輛停放，且車格前方寫著車牌號碼，以及「前後無牌，中租取回」，並留下聯絡的電話號碼；對此，原PO也在貼文寫下「重點是，他開進停車場，有掃車碼才進的，停好之好，又有什麼故事呢？」。

有網友在一處停車場看見空位的停車格，地下留下相關訊息「前後無牌...」，讓他有些困惑「有什麼故事？」。（圖／翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「無牌是如何入埸？飛進去的嗎？」、「分期公司扣車了，拿錢去指定倉庫贖車」、「沒付車貸或權利車..」、「車主以為拔牌可以避風頭」、「動產擔保交易法，沒有繳定期給付，債權人行使取回權」、「權利車被找到而已，沒啥故事」。

另外，有內行網友推測，該車車主擔心車子被扣押，於是，將車停妥之後，自行將車牌拔掉，但因為車子進入停車場時，被車牌辨識留下紀錄，所以，車牌被比對到後便遭扣回，還有網友表示，該車輛可能已經被「小蜜蜂」盯上，並跟了一段時間，等待時間一到後，就將車輛拖走。