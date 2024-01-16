保瑞將以總價金不超過美金2.1億元向日本製藥集團Sawai Group Holdings Co., Ltd.及日本住友商事集團旗下美國子公司Sumitomo Corporation of Americas，收購總部位於美國明尼蘇達州之製藥公司Upsher-Smith Laboratories, Inc.(以下簡稱「Upsher-Smith」)。

Upsher-Smith旗下新擴建完成，並已獲美國FDA查核通過之製造廠區總產能達35億劑，不僅使得保瑞集團取得在美國本土的第一個製造基地，Maple Grove單一廠區面積超過60萬平方英尺更接近保瑞竹南廠一期與二期合計面積的四倍大，將使得保瑞集團一舉躍昇為全美最大的口服固體製劑廠之一，也奠定了保瑞成為全球前十大CDMO代工廠家遠景之關鍵地位。

Upsher-Smith為一美國本土在地製藥公司，成立於1919年並自2017年起由日本製藥集團Sawai Group Holdings取得多數股權運營管理，旗下擁有48項上市量產藥品，產品組合多元，並在明尼蘇達州Plymouth(普利茅斯)與Maple Grove(梅普爾格羅夫)設有兩間製造工廠。

保瑞指出，位於明尼蘇達州的兩個製造基地，不僅具有商業化量產之實績，可生產之藥品劑型包含口服固體、粉體(口服與局部用藥皆備)、液體，並設有包裝產線；其中，位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，廠房內部使用面積達60萬平方英尺以上，甚至擁有自己的倉儲及物流中心。

此外，Upsher-Smith獨特的產品組合也為保瑞旗下全球銷售業務在美國市場提供了極為關鍵的成長契機；運用其在美國藥業超過百年之行業熟稔度與深厚的上下游關係經營，Upsher-Smith成功地建立了一個專精於開發、行銷品牌學名藥之特殊專業獨有渠道，並擁有多項已上市、已送件申請之產品組合，以獲取品牌學名藥更具競爭優勢的成本結構及更好的產品獲利。