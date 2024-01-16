金門縣政府觀光處長許績鑫(左三)今日率交通行政科長蔡百里(左四)親赴民航局，與各航空公司協調台-金第3波春節加班機。(圖／金門縣政府提供)

台-金春節第3波加班機將提供1524個機位數，預定於18日上午9時開放訂位。(圖／金門縣政府提供)

農曆春節即將到來，長達7天的連假將吸引大批旅台鄉親返金過年，為讓民眾都能順利回家團圓過節，金門縣政府觀光處長許績鑫今(16)日率交通行政科長蔡百里親赴民航局，與各航空公司協調台-金第3波春節加班機，成功爭取1524個座位數，並預計於18日上午9時開放訂位，請還沒訂妥返鄉過節機位的鄉親把握機會，手刀搶位。

縣府觀光處指出，今年春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分之運能。經縣府去年12月27日至今年1月2日受理需求登記，大多為台北-金門及台中-金門航線，經縣府努力協調各航空公司，並同意保障各航班搭載人數後，第3波預計加開台北-金門雙向尖峰時段來回班機各5架次，以及台中-金門來回班機1架次，總共可提供1524個座位數，並訂於18日上午9時統一受理民眾訂位。

觀光處說明，此次縣府協調之第3波加班機，台北往金門航線2月7日18：50、2月8日21：00、2月9日12：00、2月13日12：00、2月14日12：00；金門往台北航線2月7日20：50、2月8日22：55、2月9日13：55、2月13日13：55、2月14日13：55。台中往金門航線2月13日20：30；金門往台中航線2月13日22：10。公開訂票作業與時間為1月18日上午9時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位；縣府並將同步於縣府服務台協助有需求之鄉親訂位。

觀光處提醒，鄉親於訂票確定後，務請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消之情事；另特別呼籲本次第3波加班機開立機票與限制規定，與前二次管制期間訂票作業規定相同，即春節管制期間台金航線尖峰時段之機票(2月7日至12日台灣出發往金門方向，以及2月11日至15日金門出發往台灣方向之機票)均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請鄉親特別注意。

此外，縣府再次提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機；縣府並將持續關注訂位與候補狀況，適時協調因應。