日本男團KAT-TUN成員中丸雄一在今（16日）透過經紀公司宣布結婚。雖然他沒有明確說出女方身分，不過根據消息人士透露，妻子是前日本電視台主播笹崎莉奈，兩人在電視節目中認識，而兩人已向區公所遞交結婚申請書。

中丸雄一今日在公司官網發布消息表示，「雖然嚴寒仍在持續，但我仍要感謝大家一直以來的支持，並希望大家保持健康。在此要向大家報告，中丸雄一結婚了。感謝所有支持我的粉絲，與支持我的相關人員，我每天都很高興能夠在多個領域進行娛樂活動。今後我會更努力地，以自己的方式在演藝事業上努力，努力成為大家需要的人。今後也請多多指教。」

40歲中丸雄一和31歲前主播笹崎里菜結婚消息一出，粉絲紛紛在社群媒體上表達祝賀，而日媒則推測，兩人應該是在日本晨間節目《シューイチ》產生交集。中丸雄一是在2011年開始擔任節目固定來賓，笹崎里菜則在2015年到2018年之間擔任節目娛樂主播。

據悉，笹崎里菜畢業於知名女子大學，在校時就取得日本電視台內定資格，不過她卻因為曾在銀座俱樂部陪酒打工，電視台以「不符合主播追求的清純形象」取消她的錄取資格，笹崎里菜以工作權受損為由提告，鬧得沸沸揚揚，之後電視台和她達成和解，她也順利當上主播。此外，笹崎里菜在去年底離開日本電視台，離職後也刪除所有IG發文。

笹崎里菜刪光IG貼文。(圖／rina_sasazaki IG)