用電量要回升了！台電今發布今年用電預估，在看好第二季產業復甦、數座新半導體廠蓋好下，夏天最高尖峰用電量估計會達到4100萬瓩，比去年高出近140萬瓩，成長快4％，供電壓力增加。不過台電強調，雖有核三1號等5部機組除役，但台電已備好4部大新機組上線，容量比退役的多，2024年備轉容量以不低於6％為目標。

國內最高用電量出現在2022年7月，達到4075萬瓩。但去年因為景氣不佳，用電量不增反下降，最高用電僅有3961萬瓩。

台電代董事長曾文生表示，評估第二季產業復甦，半導體幾個廠起來，今年最高尖峰負載會達4100萬瓩，會創用電新高。

但他表示，第一季民營森霸電廠會完工，第二季是大潭9號機、興達新1機，再來是大潭7號，總共會有4部大型機組、總容量460萬瓩加入供電行列，這是歷史紀錄。另外大林、通霄新機組已通過環評，希望可以把配合再生能源增加，所需的天然氣機組趕快建置起來。

可有新增也有除役，核三1號機表定7月運轉到期，興達舊1、2號燃煤機組，以及台塑麥寮1、2號燃煤都將停機，總共320萬機組。對此曾文生強調，新增機組仍比除役多，2024年夜尖峰目標備轉容量以不亮橘燈，也就是不低於6％為目標。