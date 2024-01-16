田定豐近年取得頌缽音療師資格，成立「初心苑」。（唱戲世界娛樂提供）

田定豐近年取得頌缽音療師資格，成立「初心苑」推出身心平衡課程。（唱戲世界娛樂提供）

資深音樂人田定豐近年取得頌缽音療師資格，成立「初心苑」以聲波療癒人們身心平衡課程有成。他也一直默默行善，從去年底開始捐棺給無力負擔喪葬費用的弱勢家庭，已協助50多個個案入土為安。他表示：「半年前媽媽突然的中風，給了我對於生命無常有了更深層的感受。生命沒有不變的歲月靜好，我們每天都活在人生變動的考題裡，但往往我們都選擇忽略，直到來臨時才逼得自己不得不去面對。」

田定豐以前捐款大都傾向可信賴的大型慈善組織，從去年得知南投手心向下慈善會，才發現台灣還有這麼多的弱勢邊緣家庭，連為家人處理後事都有困難。於是透過協會發佈在line群組的個案家庭狀況，來了解需要協助緣由捐款協助捐棺等後事處理。

他這一年來始終未向人透露善行，近來決定透過生日號召更多人一起參與，他將在一月25日生日當天與資深療癒師朱衍舞一起舉辦公益活動「滿月·滿願儀式」，所得全部捐出給南投手心向下慈善會。他表示，這次會透過初心苑舉辦活動公開拋磚引玉，「主要是我覺得目前大家的力量還是有限，如果能有更多人伸出援手就可以幫助到更多人。」

田定豐也因為母親突然的中風，感到生命無常，日前在臉書公開自己已簽署「預立醫療決定書」，他表示，「善終是此生我對自己最期盼圓滿的終點。連和母親我們也都不避諱的多次談到個人生死大事。在我們還能決定自己萬一有生命變數時，能預先決定醫療的方式才是對生命最大的尊重。」也歡迎大家報名1月25日晚上7：00在初心苑的滿月儀式圓滿新的一年的心願外，還能實際幫助需要幫助的人。