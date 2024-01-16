小提琴天后安・蘇菲・慕特（Anne-Sophie Mutter）睽違5年，將再度訪台。她在去年底接受《FOCUS》雜誌專訪時，被問到從小到大去過那麼多個國家演出，最喜歡的國家是什麼？她直截了當地回覆是台灣，令諸多樂迷更加想念她。

慕特屹立樂壇48年，1995年首度訪台至今近30年，走遍台灣四座城市，與台灣樂迷共同建構無數珍貴回憶，慕特不僅是大家心中那位身穿露肩禮服，奏著史特拉底瓦里小提琴演奏絕美琴音的女神，嚴謹大度提攜後進的身影也始終是台灣觀眾心中的最崇拜與最愛。

慕特在訪談時也表示，「台灣這個國家總是給我留下深刻的印象，因為有非常大量而年輕的觀眾，而且學習樂器，聽一場古典音樂會，被認為是超級酷的事情。」

2024年適逢台南建城400，台南國際音樂節特邀慕特再訪台南。慕特將攜手多年搭擋鋼琴家藍伯特・歐爾吉斯，首站於3月8日在台南文化中心演出，緊接著3月9日及10日在台北國家音樂廳登場。