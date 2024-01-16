國民黨立委王鴻薇去年12月爆料，潘孟安長期入住綠能廠商「力能能源科技」董事長名下豪宅，潘孟安提民事訴訟求償150萬元，台北地方法院16日開庭，王鴻薇質疑潘孟安提告卻不拿出租約、匯款證明，但潘的律師說，潘孟安曾開記者會嚴正反駁，且透過他人拿出租約和匯款證明。

法官問雙方是否有調解可能，潘的律師說會轉達當事人，但王女拒絕，並說她做的事是針對公平正義合理質疑和評論，她不接受和解。庭末，法官諭知2月27日再開庭。