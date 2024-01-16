萬海航運16日上午假南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A13 涵春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，並於當日下午完成「WAN HAI A13 涵春輪」交船儀式。「WAN HAI A13 涵春輪」命名典禮邀請南韓LX Pantos 車輛零組件運輸部門任恩嬉協理擔任命名人，為新船獻上一帆風順、航行平安、豐盈滿載的圓滿祝福。

典禮在現場貴賓的見證下順利完成，同日下午，「WAN HAI A13 涵春輪」在三星重工巨濟船廠交付，旋即啟程至上海港，投入萬海航運亞洲－北美東岸航線營運，提供客戶安全及優質的運送服務。

「WAN HAI A13 涵春輪」為萬海航運與南韓三星重工簽訂的13,100TEU系列船舶第七艘，同系列船舶未來尚有六艘待竣工交付。此系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達22節，配備新型主機，採用如全平衡扭曲球型舵、螺槳前的預旋流裝置等環保節能設計，有助於在航行中減少阻力，達到節能省油的成效。此外，這系列船舶皆建置智能船舶系統，並取得「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運除了致力於提升貨櫃運輸服務品質以外，本著「因為萬海，世界很近」的精神，也相當注重人本關懷，本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐贈生活所需物資予船廠鄰近服務弱勢家庭的社福單位－統營新愛園綠色之翼，期盼藉此心意，傳遞愛的關懷照亮有需求的角落。