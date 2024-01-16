台灣與日本去年旅遊逆差突破300萬人次，交通部觀光署今表示，為拉攏日本旅客來台，將給予「護照補貼」，由於日本人持有護照的比例低，新辦護照的日客若首張機票是購買我國籍航空的機票來台，將可獲得5000元日幣的補貼。

疫情前日本旅客來台僅次於陸客，2019年有216萬名日客來台，但去年僅剩下94萬人次，不到疫前的一半，台日觀光逆差超過300萬人次。觀光署指出，今年目標要拉攏200萬名日客來台。

觀光署長周永暉表示，疫情前日本人持有護照比例約23％，疫後減為18％，少掉5個百分點。要吸引日本旅客來台，第一步要先有護照，因此給予新辦護照的旅客優惠補貼，若新護照第一張機票，是買台灣虎航、長榮、華航或星宇的機票來台灣，可享有5000元日幣的折扣。

台灣虎航則另外加碼5000元日幣，據悉，部分日本縣廳也會跟進加碼。觀光署說明，相關細節還在討論，可能在第2季實施。