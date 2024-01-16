高雄市環保局為迎接農曆新年到來，配合國人歲末「除舊佈新」年終大掃除習慣，擬定春節垃圾收運計畫，2月9日除夕當日全市提早從上午開始收運垃圾，至下午6點前結束所有清運作業。大年初一至初三期間停收垃圾，2月13日初四白天配套點清運，中午起加強垃圾清運，夜間正常勤務作業。

環保局長張瑞琿表示，農曆春節7天連假即將到來，為讓辛勞一整年的清潔隊員能在除夕夜回家與家人圍爐團圓，環保局今年2月9日除夕當日從上午10時起提前依夜間清運路線收運垃圾，下午6點結束所有作業，收運時段依各區因地制宜排定。大年初一至初三（2月10日至2月12日）垃圾停收3天，2月13日初四起各區正常垃圾清運。

環保局春節加強垃圾清運（圖片來源：高雄市環保局提供）

此外，2月2日起至2月8日期間，配合國人年前大掃除的習慣，市民朋友如有清運需求，可電話洽詢當地轄區清潔隊預約清運，清潔隊將於約定時間及地點派車前往清運，請民眾千萬不要隨意丟棄，以免影響交通及市容觀瞻。