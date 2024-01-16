疾管署署長莊人祥主動說明每劑700元「買貴」原因。鄭郁蓁攝

高端新冠肺炎疫苗，衛福部疾管署最後採購價格，每劑881元，多劑型則是810元，但回溯當時2020年指揮中心對外說明，一劑僅700元，為何最後卻買貴？疾管署署長莊人祥表示，當時700元，是以買疫苗總預算115億元、要購買到1500萬劑所計算下來，當時都是採購初期，各項資訊不正確才會有價差。

疫情初始之際，當時指揮中心對外說明，預計以一劑700元購買疫苗。高端公司2022年時，曾公布新冠疫苗的採購單價，每劑含稅840元，也遭國民黨台北市議員徐巧芯，就以慈濟財報推估，當初捐贈購買的BNT疫苗，每劑才630元，質疑高端買貴了。

莊人祥今天特地說明，當時他在中央流行疫情指揮中心記者會上，面對記者詢問一劑疫苗要價時，他以指揮中心編列疫苗採購的總預算115億元去計算，才得出700元價格，且當時不含冷鏈運送和其他作業費用。

至於後來2021年2~5月期間，莊人祥表示，和高端進行議價時，一開始高端開出每劑要價950元，後經疾管署極力爭取，每劑價格為新臺幣881元；多劑量每劑價格新臺幣810元，不僅價格較便宜，且配送的點從一開始的20個點，擴增到200個點，價格還包含了冷鏈、冷藏、以及疫苗接種受害救濟金。