全成基金會今在台中市南屯區田心福德廟廣場席開29桌，現場除有布袋戲表演，春社網美阿嬤們也上台表演賀歲舞，場面溫馨熱鬧。（張亦惠攝）

全成基金會董事長聶美玉（右）、台中郵局副局長王月珍（左）及台中市社會局長廖靜芝（中）皆到場參加，祝福長輩們平安健康。（張亦惠攝）

全成基金會連續18年辦理寒冬送暖歲末圍爐，前3年因疫情影響，改為送年菜到獨老長者家，今年暌違3年，又聚在一起圍爐，16日在南屯區田心福德廟廣場席開29桌，邀請社區獨老、長照需求家庭及銀髮志工等共350人圍爐，不僅有網美阿嬤們跳舞，還有掌中戲可看，現場熱鬧溫馨。

全成基金會表示，市府委託辦理弱勢老人需求評估及獨居老人關懷訪視問安服務，擴大對社區老人的日常生活訪問關注，也邀請來自烏日、大肚、龍井、沙鹿、南屯等區域的老人及長照需求家庭一起圍爐共享年節溫情，因應近日冷氣團來襲，活動現場還有10名弘光科技大學社區服務生力軍，幫長輩們量測血壓、關心日常居住狀況。

全成基金會董事長聶美玉表示，每年春節前夕舉辦的圍爐宴前3年受疫情影響，改為送年菜到獨老長者家，如今社區已逐漸恢復日常生活型態，封閉已久的互動界線也逐步卸防，在多名長者殷切詢問何時要再辦桌吃年菜的期盼下，今天終於熱鬧舉行。

獨居的陳奶奶說：現在人吃宴席都是看歌舞表演，布袋戲只有廟會謝神才有，能好好坐下來看布袋戲已是多年的事了。林爺爺則表示，吃澎湃兼看戲，非常熱鬧，結束還有伴手禮帶回家，很感恩。

台中郵局也捐贈全成基金會204份大燕麥片，台中郵局副局長王月珍表示，希望以暖心營養的大燕麥片照顧社區弱勢的獨居長者，用實際行動積極投入社會公益行列回饋社會，盼能達到拋磚引玉的效果，喚起社會各界善心善行。