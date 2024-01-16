前總統陳水扁夫婦被控貪汙國務機要費1億多元，民進黨以執政優勢修法除罪，一筆勾消所有刑責，陳水扁另外涉貪4案則「因病」停審中。然而，扁主張沒有「就審能力」，卻被法界發現，他擔任其女陳幸妤的訴訟代理人，為牙醫診所醫療糾紛官司辯護。法界質疑，不能出庭，卻能幫女兒打官司，陳水扁是否玩弄司法、逃避刑責。國民黨立委賴士葆直批，司法亂象太離譜，新當選總統的賴清德必須要把司法正義還給人民。

《中國時報》記者林偉信在特稿中質疑，在民進黨主席賴清德當選總統後，未來如何面對蔡政府擱置的陳水扁涉貪案，是否特赦？引發關注。他提到，《刑事訴訟法》294條原規範「被告心神喪失者，應於其回復以前停止審判。」2023年12月1日立法院通過修法，就審能力改為與責任能力相同，被告因精神或其他心智障礙，致不解訴訟行為意義或欠缺依其理解而為訴訟行為之能力者，應於其回復以前停止審判。

法界人士指出，扁因病沒有就審能力，涉貪4案都獲法院裁定停止審理，依法律規定，扁就是因精神及心智障礙沒有「責任能力」，如何能擔任女兒的訴訟代理人，為她寫答辯狀進行司法訴訟？陳水扁於1974年獲核發律師證書，後因案遭法務部在2021年廢止律師證照，他不服提告請求撤銷處分，台北高等行政法院認定，法務部處分並無違誤，判決駁回。

陳水扁幫女兒打的官司是件民事求償訴訟，2020至2021年間1名周姓病患至陳幸妤牙醫診所植牙及裝假牙，且支付15萬元。但周姓病患指控，陳幸妤違反醫療上必要之注意義務，植牙過程，造成2顆植牙高低長短不一、牙冠角度歪斜、咬合預留空間過小造成作假牙難度等，且不當割除牙齦肉，要求賠償130萬2500元。

陳水扁為其女擔任訴訟代理人辯稱，陳幸妤在療程中雖切開調整牙齦肉，是因植牙過程需切開及修正牙齦肉，才能植入植體，符合醫療常規；且治療的牙齒除植體及骨粉外，並無異物殘留，符合一般診所醫療水準，並無醫療過失或債務不履行。周姓病患對陳幸妤提起過失傷害告訴，不起訴處分確定；求償部分，台南地方法院也認為，無法證明陳幸妤有醫療過失及債務不履行情形，去年10月31日判決駁回，可上訴。也就是說，扁替女兒打的這起官司，勝訴。

賴士葆今(16日)在臉書發文直批，陳水扁貪污案因病停審，主張心神喪失沒有就審能力，等於沒責任能力，因此陳水扁不僅停審也不用待在監獄。但陳水扁回到民間卻當起律師，幫自己女兒打贏官司，難道這個心神喪失的陳水扁遇到自己女兒，就戰力全滿可以打贏官司？「太離譜的司法亂象，賴清德必須要把司法正義還給人民！」