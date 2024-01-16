交通規則是每個用路人都應該要遵守的事情，但有些駕駛卻認為「四輪就是大爺」，在路上亂開車，絲毫不在意其他人的生命安全。一名網友就透露，自己為了學開車報考駕訓班，沒想到教練卻在道路駕駛時不斷要求自己逼車，讓他當場與教練起口角。

一名網友近日在「爆料公社」表示，去（2023）年12月初前往中壢某間駕訓班報名，課程在月底時進入道路駕駛的階段，某次自己行駛在內側時，教練要求他切到外側車道，他看照後鏡發現有機車靠近中，打算等對方通過再行動，結果教練竟直接拉方向盤說「你就切過去，他們會閃到路肩」，讓他質疑這樣不就是故意把對方逼出車道，沒想到教練還說「路肩本來就是給機車騎的」。

隨後兩人為此事持續爭執，教練竟邊說「示範給你看」的同時，又直接伸手猛轉方向盤要往左靠，導致左方騎士被嚇到跟著往左閃，差點就衝上分隔島，讓他急忙大喊「喂！旁邊有車」，但教練還是堅稱「我有看」。

原PO透露，事後他向駕訓班回報此事，但對方處理態度卻相當敷衍，隨便念了教練兩句就說以後會請其他教練教課，而等到自己考駕照時，在倒車入庫階段明明警報沒響，但考官卻堅稱有壓到管線，導致他分數不足需重考，讓他忍不住質疑是因為先前的衝突，考官才故意這樣搞，要多收他考照費，提醒「各位未來準備在中壢考汽車駕照的同學，千萬要慎選駕訓班，不要像我一樣去到這家X子駕訓班，交了錢不只要活受罪，還要被逼著違規」。