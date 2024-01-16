（21:20更新兩機起飛時間均延誤）日本媒體16日報導，據北海道機場消息，當地時間下午5時30分（台灣時間下午4時30分）左右，札幌新千歲機場發生飛機碰撞事故，南韓大韓航空（Korean Air Lines）1架載了289人準備起飛的客機，在後推過程撞擊1架停放中的香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）客機。警方初步了解，兩機均無人傷亡，有驚無險；國土交通省表示，機身受損細節仍待釐清。

（20:55更新韓航說明事發過程）

路透社報導，大韓航空晚間表示，事件發生時，這架客機在新千歲機場起飛前，一輛負責牽引客機後推的牽引車因地面積雪打滑，導致客機左翼碰撞旁邊一架國泰航空客機的右尾翼。韓航初步評估，事故原因歸咎於在大雪中負責拖曳飛機後推的地勤人員。《產經新聞》報導，大韓航空KE766航班原定於當地時間下午2時起飛，因下雪延遲3.5小時；國泰航班原定於下午5點10分起飛，也有延誤了。

綜合日本放送協會（NHK）、北海道新聞UHB報導，這起事件發生在當地時間下午5時30分左右。日本國土交通省民航局說明，發生碰撞的地點是新千歲機場國際航班停機坪，兩機機翼受損情況仍不明。UHB引述千歲消防局與其他消息來源稱，移動中的韓航飛機在第70號、第71號登機門附近撞上靜止中的國泰航空客機。

北海道札幌新千歲機場16日大雪，韓航客機左翼與國泰航空機尾擦撞事件。

消防單位說法報導，大韓航空機上共289名乘客與機組員，包括乘客276人，機組員13人，無人受傷。國泰航空航機上沒有乘客，也無人受傷。機場消防隊獲報後緊急待命，但現場並無漏油或火災情況。當時國泰航空的飛機處於停放狀態、旅客尚未登機，正在滑行的大韓航空客機左翼撞上國泰客機垂直尾翼。

新千歲機場今天因為大雪，能見度較差，共有46個航班取消。日本媒體稍早披露的畫面顯示，撞擊事故發生時，新千歲機場大雪紛飛。

（19:50更新國泰、韓航說法）

兩家航空公司官網顯示，韓航KE770新千歲往仁川延誤，國泰航空CX583新千歲往香港也處於延誤狀態。《南華早報》報導，國泰航空證實，由札幌前往香港的CX583航班16日於新千歲機場停泊時涉及一起地面事故，航機當時停在停機位，機上無乘客機組員，大韓航空一架客機在滑行過程碰撞CX583。CX583航班不會如期啟程，大多數乘客將改搭國泰當天從札幌飛往香港的另一航班，其餘乘客周三啟程，國泰向受影響顧客致歉。資料顯示CX583以波音777客機執飛。NHK報導，碰撞事故發生前，兩架客機並排停靠在登機門外的停機坪。

大韓航空發言人稱，當地時間下午5時35分左右，韓航KE766準備起飛時從停機位置後推，與一架國泰航機發生「碰撞事件」（clipping incident），並稱「當時有一名第三方地勤人員因大雪滑倒」。香港《東網》報導，撞擊國泰航機的韓航客機機型為空巴A330。

這是日本2024開年以來發生的至少第3起撞機事故。元月2日，日本航空一架客機從新千歲飛抵東京羽田機場降落途中，撞擊誤闖跑道的日本海上保安廳震災救援定翼機，兩機均燒成廢鐵，日航379人全數平安撤離，海保機6人僅1人生還。元月6日，羽田機場又有一架停放中的海保廳飛機遭到地勤作業卡車擦撞，所幸未釀傷亡。

文章來源：【速報中】北海道 新千歳空港 “旅客機どうしが接触”の連絡
文章來源：Korean Air Lines jet ‘clips’ Cathay Pacific aircraft at Japan’s Sapporo airport, no injuries reported
文章來源：【速報】新千歳空港で大韓航空とキャセイパシフィック航空の機体同士が接触…大韓航空機の左主翼とキャセイパシフィック機の垂直尾翼が接触か…大韓機の乗客ら289人にケガなし オイル漏れ・火災等も確認されず
文章來源：Korean Air, Cathay Pacific aircrafts clip wings at Japan airport; no injuries
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