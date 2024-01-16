#BREAKING A Cathay Pacific flight has crashed with a Korean Air flight at New Chitose Airport in Japan at around 5.30 pm local time. #北海道 #新千歳空港 pic.twitter.com/IcKpNxj9Xk — Ifeng News (@IFENG__official) January 16, 2024

（21:20更新兩機起飛時間均延誤）日本媒體16日報導，據北海道機場消息，當地時間下午5時30分（台灣時間下午4時30分）左右，札幌新千歲機場發生飛機碰撞事故，南韓大韓航空（Korean Air Lines）1架載了289人準備起飛的客機，在後推過程撞擊1架停放中的香港國泰航空（Cathay Pacific Airways）客機。警方初步了解，兩機均無人傷亡，有驚無險；國土交通省表示，機身受損細節仍待釐清。

（20:55更新韓航說明事發過程）

路透社報導，大韓航空晚間表示，事件發生時，這架客機在新千歲機場起飛前，一輛負責牽引客機後推的牽引車因地面積雪打滑，導致客機左翼碰撞旁邊一架國泰航空客機的右尾翼。韓航初步評估，事故原因歸咎於在大雪中負責拖曳飛機後推的地勤人員。《產經新聞》報導，大韓航空KE766航班原定於當地時間下午2時起飛，因下雪延遲3.5小時；國泰航班原定於下午5點10分起飛，也有延誤了。

綜合日本放送協會（NHK）、北海道新聞UHB報導，這起事件發生在當地時間下午5時30分左右。日本國土交通省民航局說明，發生碰撞的地點是新千歲機場國際航班停機坪，兩機機翼受損情況仍不明。UHB引述千歲消防局與其他消息來源稱，移動中的韓航飛機在第70號、第71號登機門附近撞上靜止中的國泰航空客機。

北海道札幌新千歲機場16日大雪，韓航客機左翼與國泰航空機尾擦撞事件。

消防單位說法報導，大韓航空機上共289名乘客與機組員，包括乘客276人，機組員13人，無人受傷。國泰航空航機上沒有乘客，也無人受傷。機場消防隊獲報後緊急待命，但現場並無漏油或火災情況。當時國泰航空的飛機處於停放狀態、旅客尚未登機，正在滑行的大韓航空客機左翼撞上國泰客機垂直尾翼。

新千歲機場今天因為大雪，能見度較差，共有46個航班取消。日本媒體稍早披露的畫面顯示，撞擊事故發生時，新千歲機場大雪紛飛。

（19:50更新國泰、韓航說法）

兩家航空公司官網顯示，韓航KE770新千歲往仁川延誤，國泰航空CX583新千歲往香港也處於延誤狀態。《南華早報》報導，國泰航空證實，由札幌前往香港的CX583航班16日於新千歲機場停泊時涉及一起地面事故，航機當時停在停機位，機上無乘客機組員，大韓航空一架客機在滑行過程碰撞CX583。CX583航班不會如期啟程，大多數乘客將改搭國泰當天從札幌飛往香港的另一航班，其餘乘客周三啟程，國泰向受影響顧客致歉。資料顯示CX583以波音777客機執飛。NHK報導，碰撞事故發生前，兩架客機並排停靠在登機門外的停機坪。

大韓航空發言人稱，當地時間下午5時35分左右，韓航KE766準備起飛時從停機位置後推，與一架國泰航機發生「碰撞事件」（clipping incident），並稱「當時有一名第三方地勤人員因大雪滑倒」。香港《東網》報導，撞擊國泰航機的韓航客機機型為空巴A330。

這是日本2024開年以來發生的至少第3起撞機事故。元月2日，日本航空一架客機從新千歲飛抵東京羽田機場降落途中，撞擊誤闖跑道的日本海上保安廳震災救援定翼機，兩機均燒成廢鐵，日航379人全數平安撤離，海保機6人僅1人生還。元月6日，羽田機場又有一架停放中的海保廳飛機遭到地勤作業卡車擦撞，所幸未釀傷亡。