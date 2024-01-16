高雄推動智慧農業有成，113年補助準備開跑，包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產及智慧服務等4類，自113年2月1日起至3月31日止接受辦理，可向所屬農民團體於期限內提出申請，並歡迎有意願的農友於2月16日前提出痛點需求（https://forms.gle/J7JbhUFUzRmYywwS8），農業局後續將辦理需求媒合會，協助農友盤點需求及尋找更合適的解決方案。

智慧農業推動經由意見收集，調整補助方案，希望能協助農民數位轉型（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局推出免費入門的「高雄農來訊」於111年獲「智慧城市創新應用獎」、「全球資通訊科技卓越獎-數位包容獎佳作」及「數位政府服務創新獎」之亞太區首獎；去年更至韓國首爾領取「智慧城市特別獎」，及得到「天下城市治理卓越獎」-社會進步組優選的肯定。為更進一步協助高雄農產業轉型，農業局協助農友導入智慧農業及省工生產設備，持續推動113年農產業智慧農業補助計畫，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等4項。並經審查通過後才予補助。受理日期自113年2月1日起至3月31日止，農民可到所屬農會或合作社申請。

經由智慧服務希望讓更多農友能減輕農務的負擔。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長張清榮說明，高雄首開地方政府之先，開發高雄農來訊提供農民免費智慧服務，並推出智慧農業補助計畫，3年已補助70個智慧農業案場，41種作物，超過630公頃，農來訊line的使用者也超過5,900位，今年也會持續優化系統，提供農民更好的使用體驗；並持續經由意見收集，調整補助方案，希望能協助農民數位轉型，請農友可以多加利用，後續農業局也會辦理相關媒合及說明會。

旗山區思原生態農場場主羅條原說，農場以「魚菜共生、循環經濟」的概念經營場域，土壤溫濕度及電導度就是維持蔬菜良好生長環境的必要條件，在導入設施後，可從遠端監控田間土壤狀況適時給予灌溉，且可透過土壤電導度值的回饋來做為施肥參考依據，可精準掌握田間施作時機。另智慧服務方面，美濃區農會採收前農會都會派遣專員至契作戶田區抽樣做農藥殘留檢測，以往尚未導入系統時農民都需要透過電話聯繫農會方能得知採檢結果，農會需全天候機並查詢告知農民檢測結果，費時費人力，如今農民可以掃描位於契作田區指示牌上的QR code即可得知藥檢結果，可節省人力更增加事務處理效率。此外，透過掃碼也可以登記施肥、用藥等栽培管理紀錄，針對產銷履歷紀錄作業，大有幫助。

有關智慧生產的補助內容，今年特別增加個人穿戴式、機械手臂省力輔具等農產業相關智慧農機設備，希望協助農民進行產業升級、以及省力、省工的目標。為了鼓勵淨零排放，計畫有關農機均為電動，降低排放，且經由智慧服務則希望協助農友作業管理、產銷數據或AI分析、ESG相關資訊導入服務、淨零減碳等數位解決方案，希望讓更多農友能經由智慧農業協助減輕農務的負擔。