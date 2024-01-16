捷運汐東線與基隆捷運興建問題，日前引發各方熱烈討論。不過日前也有民眾在公共政策網路參舆平台發起連署，希望鐵道局評估現有北捷板南線延伸到汐止的可能性。國民黨台北市議員詹為元也建議評估，並認為若按照原計畫將會因拆遷民宅或路寬問題窒礙難行。對此捷運局則表示，若要延伸到汐止區公所，需要穿越台鐵、高鐵介面，並與高鐵延伸宜蘭線形會產生衝突，需相關單位進一步協調。

詹為元表示，交通部的基隆捷運綜合規畫已審查通過，不過基隆捷運若維持原案規畫，旅客會有「多次轉乘」、「無法直達台北市區」等問題，且Y字型路線將造成捷運路網排班不易，盼北市府評估板南線延伸至汐止區公所可行性。

詹為元指出，以目前北市府的評估方案，都只有評估延伸至樟樹灣作為終點站，捷運局先前認為若採板南延伸樟樹灣，將會因拆遷民宅或路寬問題窒礙難行。但若將板南線延伸至汐止區公所，讓板南線過南陽大橋，沿著新台五路朝東方科學園區、汐止區公所，並運用汐止區公所前方的運動公園及公有土地設置捷運車站出入口，便可一舉兩得。

捷運局長鄭德發表示，若台鐵第三軌的問題可以解決，就可以有討論空間。不過捷運局也提到，板南線延伸至汐止區公所線形穿越有台鐵、高鐵介面，並與高鐵延伸宜蘭線形會產生衝突，需相關單位進一步協調。

另外，板南線需擴充車隊規模，土城機廠及南港機廠空間不足，需另覓空間興建機廠。還有基隆捷運汐止區公所至南港展覽館目標年單向最大站間運量為8280人旅次／小時，板南線為3萬3120人次／小時，尖峰乘載率僅為25％，較不具經濟性。

至於汐東捷運計畫已經在去年1月13日奉行政院核定，正辦理工程招標，基隆捷運也正在行政院辦理綜合規劃報告審查，捷運局也提到，現階段若評估推動板南線延伸至汐止區公所，計畫也將會有相互競合的問題。