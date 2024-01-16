「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經44歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。但近年很少出現在節目上，她日前上節目透露其實是被封殺，其中原因還牽扯了知名製作人B2。

KIMIKO日前在《小姐不熙娣》中透露，有和前經紀公司簽下10年合約，她性格比較不擅交際，所以都透過經紀公司代為發聲，她也很相信公司會保護她，沒想到有工作人員傳她耍大牌，還爆出她自比謝金燕，後來才發現一切都是經紀人在搞鬼，對方還犯下背信、詐欺等罪名，導致她十年來進口袋的酬勞只有五分之一，事情暴露後經紀人還得意嗆：「沒有人會相信妳的」，因為KIMIKO所有的窗口都是她，後來經過法律判決，對方已經遭到判刑。

KIMIKO也提到當時和李詠嫻準備一起上《康熙來了》的舞蹈單元，兩人練了兩個星期，結果當天《康熙來了》的執行製作打電話來說不用去了，製作人B2現場解釋，當時KIMIKO經紀公司給出的理由是不能和某位藝人同台，都快要錄影了才說讓製作單位很生氣，讓KIMIKO慘被各大節目封殺，B2還一度傳訊息給KIMIKO放話：「我跟妳沒事，但我跟妳公司一輩子都有事」。