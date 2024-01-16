彰化二林中科迅速發展，包括半導體封測大廠矽品精密、成運汽車二林電巴產業園區等紛紛進駐，帶來上萬工作機會。(本報資料照片)

目前中科二林園區已經有將近40家廠商核准進駐設廠，縣府、中部科學園區管理局也積極招商，二林園區可供上百工廠進駐。(本報資料照片)

彰化縣二林鎮中科二林園區已經有超過40家廠商核准進駐設廠，包括半導體封測大廠矽品精密、成運汽車等進駐，帶來上萬工作機會，以二林農會來講提升超有感，信用部主任邱淑梅就說，建商推案增和農會合作放貸業務，去年農會存款也增加10億多，員工年終獎金少說5個月起跳。

彰化二林中科近年迅速發展，縣府、中部科學園區管理局也積極招商，二林園區可供上百工廠進駐，光是目前建廠完畢及建廠中的廠商，總投資金額就高達1136億，可帶來上萬工作機會。

而建商看準二林中科未來發展，推出新建案，因應不少二林中科新貴買房、租房需求，通常這些新貴都來自都市，因此看到二林、溪湖附近房間都覺得便宜，出手通常都快狠準。

二林農會信用部主任邱淑梅表示，農會目前存款有165億、放款126億，存放比例75％，催收款和逾期款則0，去年相較於前年的存款金額增加10億多元，放款也增加2億多元，都有顯著的提高，認為河中科二林園區廠商陸續進駐帶動房市有關，建商推案也會和農會合作放貸業務。

因為二林中科帶動農會業績，二林農會今年還決定年終獎金5個月起跳，代表農會的同仁少說都可以拿到20萬元以上的年終獎金，甚至有主管階級可領到7、8個月年終，相較於去年平均3.5個月有大幅提升。

當地房仲則表示，近年房市最大變化就是大樓建案變多，二林中科生活區以二林、溪湖、員林為主要區域，溪湖比二林貴5至8萬，員林又比溪湖貴3至4萬，因此折衷多數民眾選擇溪湖，目前溪湖建案多數由二林中科或當地民眾購買，另一半則是房東購買，看準租屋需求增。