疾管署16日下午臨時召開記者會，公布政府與高端疫苗簽訂的合約。不過國民黨台北市議員徐巧芯發現，高端與政府簽訂合約的日期是2021年5月28日，當時高端還沒有取得疫苗製造許可，也未經公開審查，卻可以決定採購1劑疫苗的價格為881元；而且高端當時在8天之內連闖2關，通過EUA、傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意納入公費疫苗施打計畫，為的就是大賺國庫40億。

徐巧芯表示，在國民黨的強力監督之下，政府終於公開高端合約。至於選前為什麼不敢公開？因為仔細看合約，根本是高端跟政府打的一場「超完美配合」。徐巧芯指出，高端與政府的簽約日期是2021年5月28日，當時高端都還沒有取得製造許可，也沒有公開審查，就已經決定採購一劑881元？效果如何都不知道就接受對方的喊價？

徐巧芯說，雙方簽訂的契約直接寫「只要7月31日前可以取得許可，就能履約」，還真的就這麼巧，高端在8天內闖過2關，在7月18日通過EUA、25日衛福部宣布傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家已同意，將高端疫苗納入公費疫苗施打計畫。「當時不知道政府到底在急什麼，現在公開合約才知道，原來是政府為了讓高端成功履約，大賺國庫40億！」

徐巧芯認為，這也是為什麼2021年6月18日民進黨的立委，全數在立院反對公開審查的原因，如果要公開審查，來不及在七月底闖關了。「凡是替廠商著想的公部門，把人民當成白老鼠的公部門，我還是第一次見識！」徐巧芯怒批，這種先射箭後畫靶的合約，政府跟高端的超完美配合，難怪選前不敢公開。