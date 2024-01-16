馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，因擁有美艷外貌和極品火辣身材，加上精湛琴技，讓她圈粉無數，時常透過社群放送福利的她，近日曬出穿著比基尼的一系列性感美照，超養眼畫面讓人看了臉紅心跳。

李元玲穿上紫色比基尼，布料少到僅能遮住重點部位，讓她渾圓雪乳和纖細蠻腰都一覽無遺，往下看「神秘三角地帶」更是若隱若現，緊實馬甲線更是相當吸睛，身上絲毫沒有一絲贅肉。

李元玲放送養眼美照。（圖／取自李元玲IG）

而其中一張美照她大展亞洲蹲，雖然背對鏡頭，但結實背部和手部肌肉非常搶眼，渾圓美尻更是跑出來見客，火辣身材讓網友看了都直呼「火辣辣」、「好美好漂亮」、「完全無贅肉是怎麼練」、「肌肉線條好棒」。

李元玲曾拜鋼琴家李雲迪門下，因出眾美貌加上前凸後翹魔鬼身材，還有精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數超過325萬人，被譽為「鋼琴女神」。

擁有完美身材的李元玲，靠著不鬆懈的健身和控制飲食維持，不過之前她收到網友訊息，認為她可以自己下廚和運動的前提是不用工作，讓她也發聲反駁「不要為自己的懶惰編藉口」。