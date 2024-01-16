近來呼吸道傳染疾病疫情升溫，而喉嚨痛是相當常見的症狀，除了吃藥、休息外，還有何方式幫助緩解？對此，營養師程涵宇就分享6款茶飲，對於減輕喉嚨疼痛跟腫脹很有效，分別為甘草茶、薄荷茶、洋甘菊茶、薑黃茶、綠茶及蜂蜜紅茶。其中她提到，薄荷茶是一種不含卡路里和咖啡因的茶，薄荷能舒熱解發炎、舒緩鼻塞，所含類黃酮還具抗病毒作用。

程涵宇在粉專「程涵宇營養師」發文表示，喝茶解喉嚨痛有2大優點，其一是茶含有抗氧化物質，有助緩解感冒和抵抗病毒，增強身體免疫系統幫助癒合，有些茶和帶有草藥性質的成分混合一起喝，也能幫助抗發炎，有助於減輕疼痛和腫脹。

另一為保持喉嚨濕潤，又能補充水分，減少喉嚨的刺激和疼痛，程涵宇提到，美國CDC建議，喝溫的液體，使唾液分泌更多，有比較舒服的「安慰劑效應」，尤其可幫助緩解喉嚨痛。

至於該喝哪款茶對於緩解喉嚨痛最有效？程涵宇特別推薦以下6種茶飲，以供民眾參考：

1、甘草茶：甘草可補心脾、益氣虛、清熱解毒、祛痰止咳，喉嚨痛時可以直接喝一小杯的甘草茶或是漱口。但若有心血管疾病、或其他特殊疾病者，要注意避免大量食用甘草。

2、薄荷茶：薄荷茶是一種不含卡路里和咖啡因的茶，任何時間享用都沒有問題。薄荷可舒熱解發炎、舒緩鼻塞，所含的類黃酮有助抗病毒，且在家就能種植。作法只要煮一壺滾水，在水中加入一把撕碎的薄荷葉，蓋上蓋子浸泡5分鐘即完成。

3、洋甘菊茶：洋甘菊不僅是最廣泛使用的草藥茶之一，也是已知最古老的草藥之一，根據研究，可能有助於潤滑喉嚨，防止疼痛和聲音沙啞；目前已知洋甘菊茶具有抗發炎效果，可減少腫脹，且抗氧化特性，有助於組織修復和健康。

4、薑黃茶：薑黃呈現乾燥、亮黃色的粉末，可以用薑黃茶包，或把薑黃粉加入沸水中3分鐘，經過過濾，再加入蜂蜜，好喝又能緩解疼痛。根據發表在《印度順勢療法研究雜誌》的研究指出，薑黃有助抗氧化、抗發炎反應，可能有助於緩解喉嚨疼痛。

5、綠茶：綠茶含有豐富的抗氧化物質，兒茶素，還具有天然的抗發炎特性。

6、蜂蜜紅茶：疾管署建議，可以使用蜂蜜來緩解喉嚨痛及成人和1歲以上兒童的咳嗽。根據研究發現，蜂蜜可以幫助鎮痛和抗氧化，並增加細胞因子的釋放，可能具有抗菌作用。然而，由於嬰兒有肉毒桿菌中毒風險，切記別讓1歲以下孩童食用蜂蜜。