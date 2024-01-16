財政部表示，請商民進口相關產品時留意相關規定，以維護自身權益。

台灣現行實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件共十類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚及浮式平板玻璃。

關務署表示，2023年徵收反傾銷稅共新台幣7.04億餘元，是近六年最高水準。關務署強調，對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施有效維護國內產業合理經營環境，使產業得以持續深耕發展。

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