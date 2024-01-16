財政部表示，請商民進口相關產品時留意相關規定，以維護自身權益。
台灣現行實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件共十類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚及浮式平板玻璃。
關務署表示，2023年徵收反傾銷稅共新台幣7.04億餘元，是近六年最高水準。關務署強調，對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施有效維護國內產業合理經營環境，使產業得以持續深耕發展。
財政部關務署指出，對自大陸產製進口鞋靴產品將於1月17日起停止課徵反傾銷稅，參據關稅法施行細則第2條規定，進口貨物應否課徵反傾銷稅之期日以其運輸工具進口日為準，故進口人自大陸進口鞋靴產品，倘載運貨物運輸工具進口日為本年1月16日，報關日期在1月17日之後，該批貨物仍應課徵反傾銷稅。
財政部表示，請商民進口相關產品時留意相關規定，以維護自身權益。
台灣現行實施反傾銷措施，課徵反傾銷稅案件共十類產品，包括毛巾、鞋靴、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鋁箔、陶瓷面磚及浮式平板玻璃。
關務署表示，2023年徵收反傾銷稅共新台幣7.04億餘元，是近六年最高水準。關務署強調，對特定產品實施反傾銷措施後，進口量大多呈現下降趨勢，顯示反傾銷措施有效維護國內產業合理經營環境，使產業得以持續深耕發展。
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