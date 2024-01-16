財政部關務署指出，對自大陸產製進口鞋靴產品將於1月17日起停止課徵反傾銷稅，參據關稅法施行細則第2條規定，進口貨物應否課徵反傾銷稅之期日以其運輸工具進口日為準，故進口人自大陸進口鞋靴產品，倘載運貨物運輸工具進口日為本年1月16日，報關日期在1月17日之後，該批貨物仍應課徵反傾銷稅。