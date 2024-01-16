鳳小岳16日出席汽車輪胎品牌活動，他從去年發片至今，演藝重心都放在音樂作品上，2024年剛到，他也幾乎推掉所有的戲劇邀約，專心做音樂，上半年會有小巡演跟專場演唱會。但之前拍攝的影集《愛愛內含光》2月將播出，他也透露一些幕後花絮。

鳳小岳在劇中有床戲，但不如其他演員激烈，他爆料說在最初的劇本中，他原本是要演1名紅杏出牆的神父，聽起來相當反差，也有為角色看了一些書跟上課做田調，可是後來又改掉了神父的設定。另雖鳳小岳今年暫沒接戲，但之前拍的其他影視作品大約還有5部庫存待上映。

聊到個人駕駛經驗，鳳小岳說自己車上沒什麼禁忌，可以吃東西喝東西，自己也會在車上聽電子書跟Podcast，是否有路怒症？他說自己會努力克制情緒，有次到義大利拍戲，就目睹街邊兩台車的駕駛搖下窗戶互嗆，還比出髒話手勢，他說自駕時有時也會生氣，但至少不會搖下車窗。

家庭方面，鳳小岳的老婆Jessie擔任他的經紀人已半年，打算全職帶他1人，兩人的兒子已8歲，鳳小岳讚兒子運動細胞很好，是1個有腹肌的孩子，至於兒子有沒有受到班上女生歡迎、交女朋友？他笑回：「他才小二，放過他吧。」