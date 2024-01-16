易發（6425）表現最佳，16日股價再度亮燈漲停，均線呈現多頭排列，後市仍有上漲空間。

旭暉應材（6698）表現最差，16日股價下跌7.35％，股價在34元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌199.95點，跌幅1.14％，收在17,346.87點，成交量3,082.09億元。

類股方面，電子通路表現最佳，漲幅1.92％，油電燃氣表現最差，跌幅3.75％，權值股台積電下跌6元，跌幅1.02％，收在580元。聯發科下跌27元，跌幅2.93％，收在895元。

展望後市，加權指數受國際紛亂及外資賣超台股影響，開低震盪，加權指數跌破前低17,439點，將在季線17,200點附近尋求支撐。選股方面，除提前告知的淳紳、易發、迅杰漲停外，IC設計中M31、原相、安格、晶心科可特別關注。

投組表現：

易發（6425）表現最佳： 受惠於半導體高階製程設備出貨暢旺，價漲量增，持續看好

安瑞-KY（3664）表現最差：受大盤回檔震盪，價跌量縮結構穩定，後勢看好

盤勢預測：

大盤跌勢較重，終場下跌199點，收在17,346，成交量3,082億元；類股方面，電通路類股表現最佳，漲幅1.99％，油電氣類股表現最差，跌幅3.9％，權值股方面，台積電下跌6元，跌幅1.02％，收在580元，聯發科下跌27元，跌幅2.93％，收在895元。

昨天提到的新台幣匯率貶勢以及外資期貨空單於今天發酵，展望後市，估計需等國際股市走穩以及禮拜三期貨結算完才會逐漸走出方向；同時，隨著大選的結束，不確定因素漸解，長期來看台股終將會回歸2024年經濟基本面的正向發展。

近期短線上操作難度增加，需牢記操作心法，以「急漲不追，拉回低接」的操作方式作為主軸；選股上，神盾集團發重訊併購IP公司乾瞻科技，同時智原也併購Aragio Solution，個股方面可持續關注：IP相關類股；今年為爆發年的IC設計族群；政府政策延續性高的綠能（太陽能／風電）、重電，以及2024展望好的低軌衛星以及摺疊手機概念股。

投組表現：

易發（6425）表現最佳，有望迎接半導體設備上升，買盤積極。

廣達（2382）表現最差，AI震盪整理，等待半年線往上時有機會續強。

盤勢預測：

受到市場雖看好選後題材，但是進入國際情勢詭譎多變下，2月台股封關將有連假效應，預期操作難度相對高；加上外資轉賣，台幣又大貶，指數預期回測季線支撐。

投組表現：

易發（6425）表現最佳，連續兩天拉高漲停板，沿五日線上攻趨勢不變

安瑞-KY（3664）表現最差，量能低迷掛單薄弱，賣壓出籠測試10日線

盤勢預測：

周二台股盤前傳出伊朗發射導彈攻擊以色列情報單位，中東地緣緊張局勢升溫，亞股開盤普跌且美股電子盤早盤跌幅擴大，造成台股開盤跳空開低直接跌破今年低點。盤中外資順勢壓低結算轉倉，台股現貨、期貨與匯市同步走弱，選後行情不敵國際局勢變化。

周二盤面仍有逆勢創高股維繫多方信心，神盾併購IP公司消息，激勵股價跳空漲停創下波段新高，連帶如迅杰、安格盤中創高。受此消息帶動，台股矽智財族群逆勢表態，盤中M31、智原、愛普、金麗科全數創下新高，是周二盤面最為亮眼的族群。受惠周四台積電法說會，相關半導體設備如閎康、弘塑與萬潤等逆勢收高。但盤面塑化、觀光、綠能、航運股等跌勢加重，使得台股下跌家數遠超上漲家數。

周三台指期結算，外資期貨空單居高不下，但周二提前壓盤後，結算日維持低檔結算走勢。重點族群留意神盾集團，矽智財與摺疊機等電子股表現，另外則是觀察保瑞停牌後首日表現，影響生技股續航力道，其餘政策題材股留意綠能與軍工股走勢。