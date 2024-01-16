美式賣場好市多時常提供各種冷凍食品，其中紅龍黑胡椒牛肉捲是許多人的必買食品之一，不過近日有男子分享，他準備加熱牛肉捲時才發現，明明包裝沒有開封，牛肉捲竟然明顯缺了一口，讓他忍不住質疑品管沒做好，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「包裝完整，已經被咬一口了…」，附圖則是他購買的紅龍黑胡椒牛肉捲，仔細一看可以發現，雖然外包裝完整膨起，裡面的牛肉捲卻直接缺了一角。

對此，許多網友紛紛回應，「可能是被主廚先試過味道了」、「這是一個密室殺人事件」、「這可以通報了吧，衛生很大的問題」、「不是啊，料理鼠王啊，電視有演」、「作業員也會肚子餓阿你各位」、「工作人員太累了，可能咬了一口找不到他的飯」。

不過也有不少人猜測並非食安問題，而是單純業者製作時沒做好，「是麵粉外皮沒捲包覆完整！」、「這是烤麵包時放太密，相連一起了，烤好剝開的缺口吧」、「看起來不是牙齒咬痕跡，有點相連，拉扯導致破損」。