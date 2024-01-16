2024立委選舉藍軍告捷，不但桃園全壘打，也在台中大勝翻轉4席。民眾黨前立委蔡壁如獲得台中市長盧秀燕強力奧援，惜最終仍小輸給立法院副院長蔡其昌。外界認為民眾黨放生蔡壁如選情，但蔡壁如並未因此抱怨黨主席柯文哲，媒體人董智森形容她像「阿信」一樣逆來順受。雲林「最強菜農」林佳新質疑，蔡壁如雖敗猶榮，但柯文哲來陪蔡壁如幾次？甚至後面兩次都是倉促離開。自己很替她叫不平，因為真的可能會贏。

林佳新15日發文表示，蔡壁如雖敗猶榮，沒資源，且幾乎沒奧援！大家都說盧市長幫她，沒錯，但這也是蔡壁如在藍白分裂後的誠意打動地方，才靠自己闖出一片天，讓地方認同。我要講的是在選前，民眾黨台中大造勢，在北港造勢，同一天為什麼沒人要奧援蔡壁如大甲造勢晚會？

「我常常私下問：民眾黨是不是放生蔡壁如了？得到的答案都是肯定的！」林佳新提到，「我在選前一百天投入選戰（2020參選台中市第1選區立委對決蔡其昌），我知道我贏不了，但答應了就全力以赴！謝龍介答應我，只要我去，需要他都會到，所以…謝龍介來陪我11次，等於十天來一次；李佳芬來五次，等於二十天來一次；韓國瑜來三次，等於一個月來一次；張善政來五次，等於二十天來一次。」

林佳新質疑，柯文哲來陪蔡壁如幾次？一次街掃，一次站台，一次總部成立，後面兩次都是倉促離開，「我很替她叫不平，因為真的可能會贏！」他還在留言區直言，「政治可以理性，務實，科學，但說的再冠冕堂皇都脫離不了兩個字：人性！」

粉專「政客爽」今(16日)也在臉書發文附圖，並在留言區轉貼林佳新的發文，轟：「現在大家大概都清楚為什麼柯文哲、黃珊珊不想政黨輪替了～藍白合國民黨傾全力相挺蔡壁如，反觀柯文哲跟黃珊珊輔選的次數屈指可數，真的很可悲！」

網友表示「柯是個政治撈仔啦」、「藍有情有義，柯無情無義」、「我覺得蔡真的很可惜！但她很棒了！她努力，努力到旁人看到主動幫她！她總是笑容以對！沒有報怨黨，主席。這才是真性情，沒有矯情」、「柯就是標準的政客」、「柯p快忘了當時蔡碧如陪他從無到有」、「超佩服壁如姐姐30年一路護柯忠心耿耿，最終卻是被柯可割可棄的下場」、「33幫蔡壁如幾次？0.......沒錯，0次」、「想也知道33不讓柯老三來」。