美國近來氣溫急凍，第3大城芝加哥街頭驚現大批「凍」彈不德的特斯拉。車主怒批，「根本無法充電」、「這裡有一堆死去的機器人」！據美媒報導，特斯拉堵在充電站動彈不得的狀況頻傳，讓當地的公共充電站宛如「特斯拉墳場」！

在寒冷天氣裡，特斯拉電動車的電池很快耗盡。可是當車主趕往芝加哥Oak Brook的特斯拉超級充電站時，卻發現充電速度大減。車主Tyler Beard表示，他接連2天都花了3個小時試圖充電，「什麼都沒有，電量還是零」。

芝加哥其他地區的數十個充電站也是同樣的狀況。人們排起了長長的隊伍等待讓電動車充電，還有許多因為等不到充電而被棄置的特斯拉。車主Chalis Mizelle直言，「這太瘋狂了，這是一場災難」，後來她只能棄車而去，改搭朋友的車。

Chicago-area Tesla charging stations lined with dead cars in freezing cold: ‘A bunch of dead robots out here’ https://t.co/ZVwDfyTdbl pic.twitter.com/1fzsWJXz7m — New York Post (@nypost) January 16, 2024

有車主抱怨，平常充電只需要花45分鐘，如今卻要2個小時。由於在充電站排隊等待時間太長，不少車子耗光電力，車主還被迫租用拖車，另尋可用的充電站。

專家指出，所有電動車在應對極端寒冷天氣時都會出現問題，呼籲車主在充電前需要讓電池達到最佳溫度，才能快速充電。